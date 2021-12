Luis Guadalupe. | Fuente: Instagram

Luis 'Cuto' Guadalupe, que fue sometido a una operación para salvarle la vida, contó que una bacteria se instaló en su hígado, pero felizmente los doctores lo detectaron a tiempo luego de pasar varios exámenes médicos.



"En principio no lograban detectar por qué no me paraba la fiebre. Por eso los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado", señaló el exjugador de Universitario de Deportes.

Guadalupe indicó que le extrajeron parásitos de su hígado que adquirió en una visita a la selva. "Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva. Por eso me tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todo esos parásitos del hígado, y hacerme un drenaje. A esa conclusión llegaron luego de una junta médica que se hizo para ver mi caso", agregó a Trome.

Luis Guadalupe, además, contó que siempre mantuvo la fe e incluso una persona en la clínica le pidió permiso para orar por él.

"Sí porque uno no está acostumbrado. Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios. En la clínica me trataron muy bien y una de las personas que me atendía me dijo, “Cuto puedo orar por ti”. Sentí un alivio, ya que en un momento había entrado en pánico. Luego de sus oraciones sentí una tranquilidad", culminó.

Ahora el exfutbolista se encuentra en plena etapa de recuperación tras pasar el "peor momento de su vida".





