Luka Modric está en contra de la propuesta de Gianni Infantino. | Fuente: AFP

El centrocampista croata y Balón de Oro 2018 Luka Modric no desea un Mundial cada dos años, confesó el jugador del Real Madrid, mientras la FIFA anunció que sondeará a los seleccionadores esta semana sobre el asunto.

"No veo sentido a un Mundial cada dos años porque es cada cuatro años, y porque todos lo esperan tanto, por esto es especial", explicó el actual subcampeón del mundo.

"No me gustaría ver un mundial cada dos años. Pero (...) no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores o a los entrenadores lo que piensan de esto. Vamos a ver qué pasa con esto, pero yo no lo veo", añadió el talentoso centrocampista la víspera de enfrentarse al Shakhtar Donetsk en la tercera fecha de la Liga de Campeones.

Este lunes, la FIFA anunció que organizará videoconferencias el martes y el jueves para recoger "el punto de vista" de los seleccionadores nacionales masculinos sobre la reforma del calendario internacional, en especial sobre la posibilidad de un Mundial bienal.

Balón de Oro para Benzema

Luka Modric se refirió asimismo a la posibilidad de que su compañero Karim Benzema conquiste el Balón de Oro este año: "Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año. Para mí, seguro que Karim es uno de ellos. Espero que pase, porque se lo merece, por cómo ha jugado este año y en toda su trayectoria".

Su entrenador Carlo Ancelotti, por su parte, explicó que el partido que espera en Ucrania al conjunto blanco será "difícil contra un equipo que juega bien".

"Los jugadores que han jugado con equipo nacional han vuelto en buena condición, aparte de Hazard que ha tenido un pequeño problema. Hemos aprovechado este periodo para recuperar jugadores importantes. Parece que el equipo está bien, he visto buenas cosas en los dos últimos entrenos", afirmó el técnico italiano. (AFP)



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: