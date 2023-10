Las lesiones más graves de Neymar a lo largo de su carrera

Neymar es uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Sus actuaciones en Santos, Barcelona, PSG y la Selección de Brasil han sido descollantes y lo han llevado a pelear -en muchas oportunidades- el galardón de mejor futbolista del año.

Sin embargo, su carrera también ha estado plagada de lesiones. La última, ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, debe ser la más grave. ¿Qué otras lesiones importantes sufrió el atacante del Al Hilal?

Fractura de una vértebra en el Mundial 2014

La primera lesión de consideración que sufrió Neymar en su carrera ocurrió en el Mundial 2014. El futbolista, que en ese entonces jugaba en el Barcelona, fue embestido por la espalda por Juan Camilo Zúñiga, causándole la fractura de una vértebra.

Años después, el atacante confesó que la lesión -que lo alejó dos meses del campo- fue uno de sus peores momentos de su carrera.

"Fue un momento... de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final. Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme, pero no podía. Intentaba mover las piernas, pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme", indicó.

La lesión lo alejó de las canchas dos meses.

Rotura del dedo del pie derecho en el 2019

La segunda lesión de gravedad de Neymar ocurrió en el 2019, cuando vestía los colores del PSG. Se trató de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, que lo alejó de los campos cerca de tres meses.

"Lo que más quería de regalo hoy era un metatarsiano nuevo para estar dentro del campo, guerreando, luchando y haciendo lo que más amo, que es jugar al fútbol", indicó Neymar tras confirmarse la gravedad de su lesión.

Lesión de ligamentos del tobillo derecho

La tercera lesión fuerte del astro brasileño ocurrió a principios de este año, en el encuentro que PSG disputó con Lille por la Ligue 1.

De acuerdo con el parte médico del club francés, el futbolista sufrió un esguince de tobillo con lesiones ligamentarias, por lo que tuvo que ser operado. Tras ello, el jugador volvió al campo de juego después de cuatro meses.

"Neymar fue operado este viernes al final de la mañana en el hospital Aspetar de Doha por los doctores Peter D'hoodge, James Calder y Rodrigo Lasmar. La intervención se desarrolló muy bien. El jugador respetará ahora un protocolo de descanso y cuidados", precisó el club parisino en un comunicado.

Neymar sufre lesión ligamentaria. | Fuente: @SC_ESPN

