Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paolo Guerrero elogia a Alex Valera tras gol de Perú vs. Rusia: "Tiene que ver el arco"

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana.
Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero dice que seguirá apoyando a Alex Valera y espera que Perú consiga un buen resultado ante Chile.

La Selección Peruana empató 1-1 ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo con un gol desde larga distancia de Alex Valera, que superó con su remate al arquero de PSG, Matvey Safonov.

En esa línea, no faltaron los elogios para el delantero de Universitario, quien fue el centro de buenos comentarios de Paolo Guerrero, quien es el goleador histórico de la bicolor.

"Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la Selección. Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro" expresó el atacante de Alianza Lima.

Guerrero, de 41 años, admitió que extraña vestir la casaquilla nacional y que la consigna es el retorno del 'equipo de todos' para el Mundial 2030.

"De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial", culminó.

Perú jugará ante Chile

La Selección Peruana volverá a las canchas cuando mida fuerzas ante Chile en la ciudad de Sochi en Rusia. Está programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 994 espectadores, aproximadamente.

Guía de canales TV del Perú vs Chile en amistoso en fecha FIFA 2025

El partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Paolo Guerrero Alex Valera Videos más Vistos Videos Video Selección Peruana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA