Alianza Lima vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final vuelta del Clausura de Liga Femenina?

Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria (Lima), desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV y Movistar Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Un clásico decisivo, con la responsabilidad de los dos equipos por quedarse con el triunfo, aunque teniendo a las ‘Leonas’ sin margen de error.

Tras no aprovechar su localía en la final ida para obtener una ventaja, Universitario de Deportes busca sí o sí la victoria en Matute para quedarse con el título del Torneo Clausura y forzar la definición por el campeonato nacional contra su clásico rival.

Alianza Lima, en tanto, ante su público tiene la gran oportunidad de ganar el Clausura y convertirse en monarca de la Liga Femenina 2025, luego de quedarse con el Apertura. Para el cuadro de José Letelier, además, está la posibilidad de alcanzar el bicampeonato peruano.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima vs Universitario: ¿cómo llegan a la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

La primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 terminó empatado sin goles en Campo Mar 'U'. Los equipos no presentan bajas por suspensión, aunque Alianza Lima no contará con Heidy Padilla tras retirarse lesionada de ese encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por el clásico en la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

El partido de Alianza Lima contra Universitario de Deportes está programado para el sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒐 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 🤝🏾💙



🚨𝐒𝐀𝐁 𝟏𝟓 - 𝟑:𝟎𝟎 𝐏.𝐌.🚨



🎟️ 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐀 𝐓𝐔𝐒 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐒 ➡️ https://t.co/ZBAWhqTfDm pic.twitter.com/7OqYMKVoWm — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) November 13, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m. En Chile, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.



En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.



En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.



En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.



¿Dónde ver el Alianza Lima vs Universitario femenino EN VIVO?

El clásico Alianza Lima vs. Universitario será transmitido EN VIVO en Perú por señal abierta mediante América TV y en cable por Movistar Deportes. Vía streaming el partido va por tvGO y Movistar Play. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 👉🧠



Nuestras Leonas completaron otra jornada de entrenamiento previo a la final de vuelta del Torneo Clausura.#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/U0Jq2L6kc3 — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 13, 2025

Alianza Lima vs Universitario femenino: alineaciones posibles

Alianza Lima: Maryori Sánchez; G. Romero, Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Flores, Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Sashenka Porras; y Adriana Lúcar.

Universitario: Gabriel Bórquez; Espino, Fabiola Herrera, Castañeda, Flores; Arévalo, Catalina Usme; Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.

Alianza Lima vs Universitario femenino: últimos resultados

09/11/2025 | Universitario 0-0 Alianza Lima – Final ida, Clausura

02/11/2025 | Universitario 6-0 Sporting Cristal – Semifinal vuelta, Clausura

19/10/2025 | Sporting Cristal 0-0 Universitario – Semifinal ida, Clausura