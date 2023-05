Roberto Mosquera dejó de ser entrenador del Royal Pari de Bolivia

A mediados de marzo, Roberto Mosquera fue oficializado como nuevo entrenador de Royal Pari. Poco después de cumplir dos meses al mando del equipo boliviano, se confirmó que no continuará en el cargo.



Este lunes 22 de mayo, la institución publicó en sus redes sociales el fin del vínculo con el peruano. Según se detalló, fue por motivos personales, pero en mutuo acuerdo.

"Por motivos personales, y en mutuo acuerdo con el Club, el profe Roberto Mosquera se desvincula de la dirección técnica del equipo profesional de Royal Pari. Nuestro agradecimiento a él y su cuerpo técnico por el trabajo y el profesionalismo brindado este tiempo", publicó en club en sus redes sociales.

En total, durante este segundo paso por Royal Pari, Roberto Mosquera dirigió ocho partidos, entre el torneo de Primer División y la Copa de la División Profesional: ganó dos, empató uno y perdió los cinco restantes.

El mensaje de Royal Pari

Los partidos de Royal Pari con Roberto Mosquera

Roberto Mosquera inició su segundo periodo en Royal Pari con una derrota por 2-0 ante The Strongest, el 8 de abril. Seis días después, consiguió su primer triunfo, por 2-1 y en condición de visitante, frente a Oriente Petrolero.

Luego sumó tres derotas consecutivas, dos por el torneo de Primera División (1-2 vs. Blooming y 3-0 vs. Aurora) y una por la Copa de la División Profesional (5-1 vs. Bolívar).

Volvió a la victoria frente a Libertad Gran Mamoré, el pasado 6 de mayo. La semana siguiente, empató ante Vaca Diez. Finalmente, cayó por 2-1 ante Always Ready, en el que significó su último partido al mando de Royal Pari.

