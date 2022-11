Sergio Aguero reaccionando en vivo a la noticia de Andrés Balanta | Fuente: Captura de pantalla Twich

El exdelantero del Manchester City, Barcelona y de la Selección de Argentina, Sergio Agüero, estaba realizando un streamming en vivo desde Qatar, hablando del Mundial, cuando se enteró del fallecimiento del jugador colombiano de 22 años del Atlético Tucumán, Andrés Balanta, y no se lo pudo creer. Fue evidente el 'shock' que sintió el 'Kun'; ya que, según su propio testimonio, ese fue el motivo por el cual tuvo que dejar el fútbol con sólo 33 años.

"Me acuerdo claramente que -a mí- el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles (de los clubes) que no se detectó... eso es muy difícil, aunque todos siempre estamos chequeados", comentó el Aguero, sobre la falta de detección de dicho mal, a pesar de los constantes exámenes médicos a los que son sometidos los jugadores en cada equipo top del mundo.



Sergio Aguero, Christian Eriksen y Andrés Balanta

La vida y el fútbol, que es como ella misma, siempre dan señales de lo que puede venir más adelante, sólo que a veces no las identificamos a tiempo, pero -cuando vemos en retrospectiva- terminamos entendiendo el porqué de muchas cosas y esa fue la sensación de Sergio Aguero cuando relacionó lo que él vivió con lo que vio de su compañero de profesión, Christian Eriksen, al derrumbarse sólo sobre el gramado mientras sufría un infarto.

"Claramente, es lo que le pasó a él, que se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme, pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’”, reflexionó el 'Kun' sobre las intensidades entre los problemas cardiacos: el desmayo, el paro y la muerte.