¿Qué dijo la productora del Inter Miami vs. Universitario sobre la posibilidad de traer a Cristiano Ronaldo a Lima en un futuro?

Lionel Messi volverá a jugar en Lima y la expectativa es grande. El astro mundial y sus compañeros de Inter Miami enfrentarán a Universitario de Deportes el miércoles 29 de enero en un estadio Monumental, que de no mediar inconvenientes, luciría lleno a pesar de los altos costos de las entradas.

RPP conversó con Pol Liza, gerente general de la productora Long Play, que es uno de los responsables que se lleve a cabo el partido entre la 'U' e Inter Miami, que también cuenta en sus filas con el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Además de Lionel Messi, Inter Miami y Universitario, Liza se refirió sobre cuán difícil es cristalizar una posible llegada a Lima de la leyenda del fútbol mundial, el portugués Cristiano Ronaldo.

"Créeme que me lo han preguntado y que me encantaría, pero no tengo conexión con el equipo (Al Nassr) de él y mucho menos, una empresa que se encargue de hacer giras me ha propuesto de hacer algo como eso", comentó en el programa Fútbol como Cancha.

No hay acercamiento con Cristiano Ronaldo

Pol Liza admitió que traer a Perú sería un éxito, pero de momento no maneja un contacto con el entorno de Cristiano, que actualmente milita en Al Nassr de Arabia Saudita.

"Nos encantaría, seguro, porque estamos hablando de otro de los jugadores grandes del planeta y como show espectáculo seguro que sería increíble, pero no tenemos un acercamiento por ahora", expresó.

"Nos concentramos lo que es real y en el campeón del mundo", culminó.