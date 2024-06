“Estamos aquí para disfrutar”: Pablo Sabbag le compuso una canción al 'Kun' Agüero [VIDEO]

Pablo Sabbag se encuentra en su última etapa de recuperación por la lesión que sufrió al tobillo cuando jugó por Siria en la Copa de Asia. El delantero nacido en Colombia hace 26 años se encuentra ahora de vacaciones, al igual que resto de sus compañeros en Alianza Lima. Y, en las últimas horas, sorprendió con un video junto con el argentino Sergio Agüero.

A través de sus redes sociales, Sabbag dio a conocer que compuso una canción dedicada a Agüero, que en octubre del 2023 anunció su retiro del fútbol por un problema cardíaco cuando jugaba en Barcelona.

"Le hice una canción al Kun Agüero y esta fue su reacción. En mi canal de YouTube les dejo el video completo. Pueden encontrar el link en mi perfil. Será que sacamos la canción oficial. ¿Ustedes que dicen?", escribió Sabbag en Instagram, acompañado del video con el 'Kun'.

"Si las cosas salieron mal, otro día será. Estamos aquí para disfrutar, no lo podemos olvidar. Baila como si fueras del sur, todas las penas la metemos al baúl", dice parte de la letra de la canción sobre Agüero, que no ocultó su satisfacción por el gesto del 'Jeque'.

Hay que indicar que Sabbag dejó en claro que es amante de la música desde muy joven que cada vez que puede componen canciones paralelo a su carrera de futbolista.

Pablo Sabbag y su encuentro con Sergio Agüero. | Fuente: Instagram Pablo Sabbag

¿Cuándo regresará a jugar Pablo Sabbag?

Pablo Sabbag tuvo un buen arranque a su llegada en Alianza Lima a inicios del 2023. Anotó golazos en partidos de gran magnitud como el clásico ante Universitario de Deportes y en el triunfo histórico contra Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores. Sin embargo, las lesiones minaron su rendimiento a tal grado que aún no debuta esta temporada.

RPP pudo conocer que Sabbag ya se encuentra en su última etapa de recuperación tras la lesión al tobillo que sufrió jugando por la Selección de Siria y todo apunta a que regresará a las canchas en las primeras fechas del Torneo Clausura.

El atacante habló a mediados de mayo y se defendió de las críticas de los hinchas de Alianza por su pasión por la música.

"A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. En mis ratos libres me dedico a clases de piano, ver técnicas vocales, porque me gusta, me gusta aprovechar el tiempo y la gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso entonces no me voy a recuperar. Yo hermano… te juro que hago por semana 2 o 3 veces doble jornada, pero también tengo mi espacio", señaló en el podcast Enfocados.