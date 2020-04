Zé Roberto y su increíble figura a los 45 años | Fuente: Instagram Zé Roberto

Hace 3 años colgó los chimpunes, pero eso no le impide al brasileño Zé Roberto mantener la forma física. El exjugador de Palmeiras, por el contrario, presume de su espectacular figura ¡a los 45 años!

El hábil mediocampista paseó su fútbol por grandes equipos de Europa como Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, donde compartió vestuario con Claudio Pizarro, o el Hamburgo, coincidiendo con el goleador de la Selección Peruana, Paolo Guerrero. Sin embargo, cuando volvió a Sudamérica quiso retirarse en su querido “Verdao” y fue allí donde se convirtió en capitán y líder del equipo.

Zé Roberto aseguró: "no tengo vicios, no bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que llegué y aún seguir jugando en alto nivel".

El exseleccionado brasileño, crítico de la capitanía de Neymar en la verdeamarela, muestra sus rutinas de entrenamiento en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores. "El día en que creas que has alcanzado tu máximo potencial, ¡no lo creas! ¡Porque puedes ir más allá!", es uno de los mensajes del futbolista retirado.