El mediocampista James McClean juega en el Stoke City de Inglaterra | Fuente: Twitter

James McClean jamás pensó que gastar una broma a través de su cuenta de Instagram iba a terminar constándole, literalmente, un castigo donde a los futbolistas no les gusta ni un poco: su salario.

Se trata de un mediocampista irlandés de 30 años que actualmente juega en el Stoke City de la Championship, en Inglaterra. A través de su cuenta de Instagram, compartió un ‘storie’ donde se le podía ver con un pasamontañas. Él bromeó diciendo que estaba en clases de historia junto a sus hijos.

La imagen generó mucha molestia en los aficionados del Stoke debido a que el pasamontañas representa a IRA, Ejército Republicano Irlandés, que en la historia han luchado por un Estado independiente al del Reino Unido. Por ejemplo, la República de Irlanda no pertenece a esta.





Esta situación provocó que el club inglés haya multado a James McClean con dos semans sin sueldo y un acuerdo para cerrar su cuenta de red social donde difundió la polémica imagen.

“Nunca quise ofender, pero ahora me doy cuenta de que lo hice y me disculpo sin reservas. He hablado con el Club y eliminaré mi cuenta de Instagram”, son las declaraciones del futbolista en el comunicado que publicó Stoke City.