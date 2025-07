Pep Guardiola voltea la página tras eliminación en Mundial de Clubes: "Es momento de descansar y pensar en la siguiente temporada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró —tras la eliminación sufrida en los octavos de final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal— que ahora "es el momento de descansar" y de empezar a enfocarse en la nueva temporada.



"Fue un partido complicado, les permitimos tener transiciones ofensivas, pero crearon mucho. Es una lástima, porque estábamos en buena posición, pero no puedo dar las gracias lo suficiente a los jugadores y cuerpo técnico. Lo dieron todo", indicó en conferencia tras el cotejo.



"Tenía la sensación de que el equipo está bien, pero ahora regresamos a casa. Es el momento de descansar, y luego pensaremos en la nueva temporada", añadió.



Con doblete de Marcos Leonardo y anotaciones de Malcom y de Kalidou Koulibaly, Al Hilal provocó un terremoto en el Mundial de Clubes. El City, uno de los primeros candidatos por calidad de juego, tras pasar primero con puntaje perfecto, se despide del torneo tras un partido vibrante en el que el cuadro saudí que lo dio todo y se llevó una victoria histórica.



"No me sorprendió el Al Hilal, tienen a jugadores muy rápidos, pero creo que se han defendido bien, muy juntos, y han podido correr más que nosotros", consideró.



Guardiola afirmó que su equipo no ha sabido aprovechar el gran volumen de oportunidades creadas y lamentó no poder "seguir aprendiendo" en este torneo.

Al Hilal da el golpe del Mundial de Clubes

Al Hilal dio la gran sorpresa de toda la temporada al vencer 4-3 al Manchester City y clasificar a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025.



Los dos equipos se fueron a la prórroga tras el 2-2 en los noventa minutos, cuando Erling Haaland igualó para el City después de que el Al Hilal se pusiera arriba 2-1 con goles de Marcos Leonardo y Malcom.



En la prórroga, Al Hilal recuperó la ventaja con un gol de Kalidou Koulibaly tras saque de esquina, y Phil Foden lo empató para el City.

Al final del partido, Marcos Leonardo completó su doblete personal en el 113 para dar al cuadro saudí el inesperado pase a cuartos, en los que jugará contra la Fluminense.