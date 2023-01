Alex Valera marcó 12 goles con Universitario en la Liga 1. | Fuente: @Universitario

Alex Valera está en suelo peruano. Este miércoles por la noche, el exdelantero de Universitario de Deportes pisó suelo nacional tras la polémica de pagos con el Al Fateh.

A su llegada al aeropuerto, Alex Valera dio breves declaraciones a la prensa local y fue consultado de una posible llegada a Universitario de Deportes, pese a que los cremas han manifestado que no tienen intención de contar con sus servicios nuevamente. El internacional con la Selección Peruana respondió brevemente a la prensa.

"Yo voy a ir a donde me quieran. Si me llama la U, quien me llame, voy porque soy futbolista. Yo no puedo decir nada hasta que mi abogado me lo diga. Voy a hacerlo cuando pueda", fue lo que dijo Valera.

Alex Valera se pronuncia respecto a su futuro inmediato

Alex Valera también jugó la Copa Libertadores en la 'U'. | Fuente: Andina

Además, el también exatacante del Deportivo Llacuabamba fue consultado respecto a su paso en la liga árabe de primera división.

"La verdad que no termina nada. Empieza. Estoy preparándome y trabajando para mí mismo. Sea o que sea (jugar en Liga 1 o fuera del Perú), pero con tal que pueda jugar. (Este momento) es difícil, pero hay que salir adelante. Ahora voy a ver a mi familia", añadió el futbolista.

Hay que tener en cuenta que Alex Valera, que jugó menos de dos temporadas en Universitario, está en medio de una controversia con el Al Fateh por supuestamente una deuda en su pago.

Sin embargo y mediante un comunicado, el conjunto árabe deberle dinero tanto al delantero como también al mediapunta Christian Cueva, indicando además que tomará medidas frente a la situación.

Valera y lo que indica el Al Fateh

"La directiva de Al Fateh remitió el expediente del dúo peruano, profesionales del primer equipo de fútbol, al departamento legal del club, después de que afirmaran haber rescindido sus contratos con el club debido al retraso en sus cuotas financieras”, apunta.

Además, añadió que "la gerencia confirmó que las acusaciones son completamente falsas, explicando que los jugadores recibieron todas sus cuotas, y la gerencia enfatizó que no dudará en tocar todas las puertas legales y formas legítimas y tomar todas las medidas que preserven los derechos del club".

