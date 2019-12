Claudio Pizarro: "Me encantaría salir campeón con Alianza Lima" | Fuente: Alianza Lima

El delantero de Werder Bremen ilusona al hincha de Alianza Lima. Claudio Pizarro reveló que no descarta la posibilidad de volver a vesir la camiseta del conjunto blanquiazul, con quien le gustaría salir campeón.

"Yo siempre he dicho que nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrar ninguna posibilidad, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Lo he dicho siempre: me encantaría volver a jugar en el Perú y salir campeón del fútbol, peruano. Obviamente, con Alianza", manifestó.

Al respecto aclaró los rumores que lo vincularon con Alianza Lima, donde supuestamente se retiraría. "Llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo. Pero sí, siempre he dicho que esa posibilidad está abierta y que es una idea que tengo. Porque es algo que me gustaría conseguir: salir campeón del fútbol peruano", aclaró en una entrevista con El Comercio.

Claudio Pizarro debutó a los 17 años, en 1996 con el club Deportivo Pesquero. En 1998 fichó por Alianza Lima, donde ganó un Torneo Clausura. En 1999 fue fichado por el Werder Bremen de la Bundesliga, donde se consagró como uno de los máximos goleadores del equipo.