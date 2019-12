Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan por la semifinal del play-off de la Liga 1 | Fuente: RPP Noticias

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en el estadio Matute este domingo 1 de diciembre a las 3:30 p.m. (hora peruana) por la primera semifinal de la Liga 1 Movistar. El encuentro será transmitido por GolPerú y el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP Noticias.

Los comandados por Pablo Bengoechea tratarán de aprovechar la localía y sacar los tres puntos con el apoyo de su gente. Los blanquiazules podrán volver a contar con Adrián Balboa quien ya se encuentra recuperado de su lesión. Además, Hansell Riojas sería opción para entrar en el once titular como defensa central.

Por el lado de Sporting Cristal, buscará dar la sopresa en Matute. Una de las grandes novedades en la lista de convocados es Emanuel Herrera, el atacante argentino retornará al banco de suplentes luego de haber estado ausente por siete meses tras una lesión sufrida en abril. Los dirigidos por Manuel Barreto cayeron por 4-1 ante Binacional en la última fecha del Torneo Clausura.

La última vez que Sporting Cristal jugó ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' fue en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes cayeron 2-1 el 19 de julio del presente año al visitar a los blanquiazules.

Como dato, Federico Rodríguez participó en goles de Alianza Lima en sus últimos 7 partidos en Liga 1. Lo hizo en 9, con 6 tantos anotados y 3 asistencias. Mientras que Cristian Palacios anotó 14 goles en Liga 1 y fue el goleador de Sporting Cristal en la competencia, pero convirtió solo 1 en sus últimos 6 partidos.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Alianza Lima: P. Gallese; A. Salazar, H. Riojas, C. Beltrán, F. Duclós; W. Cartagena, A. Fuentes; K. Quevedo, Felipe Rodríguez; Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra; C. Gonzáles, G. Távara, C. Ortíz y C. Palacios.