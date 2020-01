Wilder Cartagena fichó por Godoy Cruz de Argentina. | Fuente: Prensa Godoy Cruz

Wilder Cartagena habló por primera vez en conferencia de prensa luego de ser anunciado como nuevo jugador de Godoy Cruz de Argentina. El exfutbolista de Alianza Lima reveló el gusto que tiene por el balompié argentino, en el que tendrá su tercera experiencia jugando en el extranjero.

“Cuando salió la propuesta de llegar a la Superliga no la dudé y le dije a mi representante que viniéramos. Me gusta mucho el futbol argentino y me habían comentado lo lindo que era el club”, dijo el volante.

“No me gusta hablar mucho de como soy, pero puedo decir que voy a esforzarme al máximo por el equipo”, mencionó sobre sus características de juego.

🗣 Wilder Cartagena: "Tengo que trabajar físicamente para ponerme a la par de ellos, pero si el técnico lo dispone yo estaré encantado".#VamosTomba 💪🏻 pic.twitter.com/RhcCr4Tr4k — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) January 23, 2020

Godoy Cruz jugará en el reinicio de la Superliga ante River Plate, el sábado 25 de enero en el Estadio Malvinas Argentinas. Pese a llevar pocos días en el club, Cartagena considera estar apto para ese compromiso.

“He estado entrenando solo, no es lo mismo, debería entrenar con el plantel para ponerme a punto. Sin embargo, si el técnico me requiere, para mi será un orgullo", señaló.

Wilder Cartagena es el séptimo refuerzo de Godoy Cruz, que marcha en el último lugar del torneo con nueve puntos en 16 partidos disputados. “Mis expectativas mejoraron apenas llegué al club, me han tratado muy bien y esperan mucho de mí. Eso me motiva aún más para dar todo por el Expreso”, finalizó.