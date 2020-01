Luis Aguiar fue el más aplaudido en la Noche Blanquiazul 2020. | Fuente: Facebook Zona Fútbol

Matute se desbordó en la “Noche Blanquiazul” cuando anunciaron a Luis Aguiar. Sin duda, el uruguayo, que por ahora es el último refuerzo de Alianza Lima, fue el más aplaudido en la presentación del plantel. Sin embargo, debido a que arribó al Perú a menos de 24 horas para el evento, no entró en lista para el partido y la hinchada no pudo observarlo en acción.

“Siempre soñé con volver. Si no volvía acá lo iba a hacer con otro equipo, me gusta estar en Perú, me siento cómodo, la gente me quiere. Más allá del fútbol y el día a día, es un lugar donde me siento en casa y hay un montón de cosas que hicieron que pueda volver”, dijo Aguiar en entrevista con GolPerú tras la presentación de Alianza Lima, donde cayó por 1-2 ante Millonarios de Colombia.

🎉¡Bienvenido, 'Canario'!🎊

Y un día volvió. Luego de pasar exámenes médicos, Luis Aguiar ya es Blanquiazul y firmó por un año, regresando a su casa.

¡A romperla!💪🏼#AlianzaCorazón💙 pic.twitter.com/kxoBxeiKaS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 22, 2020

El ‘Canario’ agradeció el afecto de la hinchada aliancista hacia él, aunque manifestó que no habría tenido problemas en jugar por otro equipo en el Perú. “Obviamente volviendo a Alianza me siento muy feliz, siempre fui muy querido. Ojalá que pueda responder de la mejor forma, trabajaré duro para ello, pero podría haber jugado en otro equipo y estar en Perú”, señaló.

Luis Aguiar se suma a los trabajos con el plantel de Alianza Lima desde hoy en el Complejo Bentín en Lurín, esperando ponerse a punto para el debut en Liga 1 ante Alianza Universidad en Matute. “He estado entrenando, pero de fútbol nada. La verdad he entrenado muy fuerte con un profesor con el que trabajo hace 11 años a doble horario. Necesito jugar al fútbol, hacer espacio reducido, pero eso se agarra fácil, tengo unos días antes que arranque el campeonato y espero estar bien”, concluyó.