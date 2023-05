André Carrillo se despidió de Ramón Díaz con emotivo mensaje: "Fuiste más que un entrenador para nosotros"

Este lunes, Al Hilal se quedó sin entrenador luego que el argentino Ramón Díaz anunciara que dejará su cargo a falta de cuatro fechas para el final de la Liga Profesional Saudí. La leyenda de River Plate volverá a Argentina para acompañar a su familia, que atraviesa un momento difícil.

Díaz ofreció disculpas a los hinchas de Al Hilal en un sentido mensaje grabado que difundió en sus redes sociales y en las del club. Tras conocerse la noticia, el atacante André Carrillo lamentó lo sucedido y le dedicó sentidas palabras a su ahora exentrenador.

"Desde que llegaste a Al Hilal fuiste más que un entrenador para nosotros, gracias por todos los momentos buenos y no tan buenos. Fue un verdadero placer poder trabajar contigo, es momento de que disfrutes de la vida y de tu familia. Un fuerte abrazo mister Ramón Díaz", señaló la 'Culebra'.

Hay que indicar que Al Hilal se consagró campeón el viernes pasado de la King Cup de Asia bajo la batuta de Díaz, que obtuvo tres títulos en su etapa en el millonario club árabe que tiene en agenda a Lionel Messi.

Mensaje de despedida de Ramón Díaz

"Primero quiero agradecer a los hinchas, a la administración, a los jugadores, por todo lo que me dieron, la oportunidad de estar en este gran club. Pero estoy viviendo un momento difícil, complicado, una situación, por eso tengo que regresar a Argentina para acompañar nuevamente a mi familia. Gracias a todo el mundo en Arabia Saudita, por cómo me han tratado, todo lo que me han dado. Les pido disculpas nuevamente, los quiero mucho y seguramente va a seguir ganando", empezó Díaz en su despedida.

"Llegue a este club a cumplir un desafío profesional y se convirtió en parte de mi vida. A este grupo de jugadores siempre los sentí como mis hijos, por eso mi agradecimiento total por los momentos compartidos. Voy a llevar dentro de mi corazón y hasta siempre a este maravilloso país por el trato que recibí de toda su gente. Esta fue una oportunidad que debo a la administración a la cual quiero mucho y los considero mis amigos, Fahad Mufarrej y @fahadalotaibi1. Espero que volvamos a encontrarnos y estoy seguro de ello. Los saludo con un abrazo muy grande, hasta luego", culminó en Instagram.

NUESTROS PODCASTS

¿De qué depende un próximo aumento del salario mínimo?

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) plantea que el sueldo mínimo suba de 1,025 soles a 2,500 soles, pero ¿qué tan viable sería esto? ¿quién decide cuándo y cuánto debería ser el sueldo mínimo?