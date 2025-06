André Carrillo minimiza su carrera y esta fue la reacción del 'Loco' Vargas: "Tiene un iceberg en el pecho"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Vargas tuvo su mejor etapa en Europa jugando por el Fiorentina, club italiano con el cual compitió en la Champions League. Esa etapa fue la mejor del exfutbolista, que en los últimos días le respondió a André Carrillo por comparar sus carreras.

Carrillo, que ahora milita en el Corinthians, señaló que "lejos" tuvo una mejor carrera que Vargas. Destacó además que el 'Loco' no logró ni un título en sus 16 años como futbolista.

En el programa Enfocados, Vargas se molestó luego que le recordaron que no campeonó y señaló que "le preguntaron sobre eso a Carrillo, que parece una nevera, tiene un 'iceberg en el pecho", apuntó en entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

"No me ha molestado, pero mira compare, yo tengo cinco títulos, que son mis cinco hijos. Nada más”, destacó Vargas, que en su momento fue considerado uno de los mejores laterales zurdos de Sudamérica.

Juan Manuel Vargas jugó en dos etapas en la Fiorentina. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo André Carrillo sobre Juan Vargas?

"Yo he sido lejos mejor que Loco, pero lejos. Es mi brother, él sabe que lo admiro un montón, pero estoy lejos. A nivel de clubes. He jugado en mejores clubes que él. Ha jugado Champions, pero no tiene Champions. Revisé sus títulos hace un año y ninguno. Hoy el futbolista es medido por título y el Loco, ninguno", señaló a Luis Guadalupe en el podcast 'La Fe del Cuto'.

"Ha sido un buen jugador, pero no se puede comprar conmigo. Tú, Paolo, Jefferson y Claudio son mis referentes, pero he sido mucho mejor que tú", afirmó Carrillo entre risas en referencia a la carrera de Juan Vargas.