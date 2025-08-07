Ya es de Alianza Lima: Gianfranco Chávez fue anunciado como nuevo fichaje íntimo para la Liga1 y Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No hay que esperar más. Tal como adelantó RPP, Gianfranco Chávez se convirtió en el nuevo fichaje de Alianza Lima luego de su salida de Sporting Cristal.

Fue por medio de sus redes sociales oficiales que en Alianza Lima le dieron la bienvenida a Gianfranco Chávez. "Una nueva historia comienza en La Victoria, Gianfranco Chávez ya es blanquiazul", indicó al equipo íntimo en su cuenta de X.

De esta manera, Chávez es el flamante refuerzo al cuadro que dirige el entrenador argentino Néstor Gorosito para el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto y octavos de final de la Copa Sudamericana.

