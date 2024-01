Copa del Rey: ¿cuáles serán los rivales de Barcelona y Celta de Renato Tapia en los cuartos de final?

Athletic Bilbao vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Sevilla son los emparejamientos que llaman más la atención de los cuartos de final de la Copa del Rey, que no podrá contar con el Real Madrid que fue eliminado por los 'colchoneros'.

De acuerdo con el sorteo efectuado en la sede de la Federación Española de Fútbol, las otras llaves serán el Mallorca frente a Girona y la Real Sociedad contra el Celta del volante peruano Renato Tapia.

El sorteo de Copa del Rey también ha deparado la repetición del duelo liguero de esta próxima jornada entre Celta y Real Sociedad, por lo que ambos equipos se enfrentarán en menos de una semana en el mismo escenario, Balaídos.



Esta será la octava vez que Celta y Real Sociedad se enfrenten en Copa con un balance de dos victorias para el conjunto de Tapia y cinco para el cuadro donostiarra.

Los encuentros, a partido único, se disputarán los días 23, 24 y 25 de enero.

Emparejamientos de la Copa del Rey:

Athletic Bilbao vs. Barcelona



Celta de Vigo vs. Real Sociedad



Mallorca vs. Girona



Atlético de Madrid vs. Sevilla

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.