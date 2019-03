Beto Da Silva marcó el primero del 2-1 ante Pumas. | Fuente: Club Lobos BUAP

El último domingo, Beto da Silva le hizo un gol a Pumas. Y no fue clave solo porque lograron un triunfo, sino además por otros dos motivos: fue el primero después de 16 meses y, por ende, también el primero con Lobos BUAP.

Con la tranquilidad que volver a anotar puede darle, el delantero peruano conversó en exclusiva con RPP sobre su presente en la Liga MX y la posibilidad de volver a la Selección Peruana.

"(Desde la Videna) siempre me escriben, es algo que me tiene motivado. No tengo idea de qué pasará con la lista ni nada, pero vengo haciendo las cosas bien on mi club y, si me toca (volver a la bicolor), voy a estar preparado", dijo.

Además, aseguró que nunca perdió la ilusión: "Siempre está. Sé que allá (en la Selección Peruana) siempre han tenido buen concepto de mí, he podido dejar una imagen positiva. Si me toca, yo feliz. Si no, seguiré entrenando para estar lo más pronto posible".

Por otro lado, contó que la falta de continuidad se debía, además de las lesiones, a problemas extradeportivos que ya fueron superados. "Yo sé los motivos por los cuales no venía jugando. Hay problemas extracampo que me perjudicaron, actitudes mías, me apuraba en ciertas cosas, discutía por cosas que no debía. Ya maduré, aprendí y me queda trabajar para encontrar mi nivel", finalizó Beto da Silva.