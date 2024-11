Bryan Reyna no fue convocado a partido de Belgrano por ausentarse de los entrenamientos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bryan Reyna en problemas. Belgrano informó que el atacante peruano no fue tomado en cuenta para el partido ante Barracas Central por ausentarse de los entrenamientos.

A través de un comunicado emitido en su página web, el cuadro argentino indicó que el delantero no estuvo presente en las prácticas del pasado 10 de noviembre, por lo que no será considerado para el encuentro de este jueves.

Según informó, la medida está establecida en un procedimiento establecido que "busca exigir el máximo profesionalismo a quienes integran el plante profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Bryan Reyna: no es la primera vez que es señalado en Belgrano

A finales de agosto, Bryan Reyna se encontraba en un excelente nivel. De hecho, los hinchas lo pedían en el campo de juego. Pero, tras su suplencia ante Gimnasia y pedido de los hinchas por su ingreso, el técnico Juan Cruz Real explotó contra el peruano.

"Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe", indicó en un primer momento.

"El otro día le tocó entrar, el otro día jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tiene que marcar. Entonces, los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido, porque la gente no ve el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más. No le alcanza con las condiciones que tiene. Tiene que dar un poquito más, y por eso no jugó. Prefiero que juegue un pibe del club, un pibe que sienta el momento", complementó.