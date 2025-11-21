Chelsea vs Burnley de Oliver Sonne: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 de la Premier League?

Chelsea vs Burnley EN VIVO: se enfrentan este sábado 22 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League. El encuentro se disputará en el Turf Moor, desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Aún no se confirma si Oliver Sonne será convocado para este partido.
Chelsea vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 12 de la Premier League?
Chelsea goleó 3-0 a Wolverhampton con goles de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto; mientras que Burnley cayó 3-2 ante West Ham.
¿Cuándo y dónde juegan Chelsea vs Burnley en vivo por la fecha 12 de la Premier League 2025?
El encuentro entre Chelsea vs Burnley se disputará este sábado 22 de noviembre en el Turf Moor. El recinto tiene capacidad para 21.944 espectadores.
¿A qué hora juegan Chelsea vs Burnley en vivo por la fecha 12 de la Premier League 2025?
- En Perú, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 7:30 a.m.
- En Inglaterra, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 1:30 p.m.
- En Colombia, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 7:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 7:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 8:30 a.m.
- En Chile, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 8:30 a.m.
- En Venezuela, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 8:30 a.m.
- En Brasil, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 9:30 a.m.
- En Argentina, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 9:30 a.m.
- En Uruguay, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 9:30 a.m.
- En Paraguay, el partido Chelsea vs Burnley comienza a las 9:30 a.m.
¿Dónde ver el Chelsea vs Burnley EN VIVO y ONLINE?
El partido entre Chelsea vs Burnley se podrá ver EN VIVO y ONLINE a través de ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Chelsea vs Burnley: alineaciones posibles
Chelsea: Sanchez; Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto; Fernández, Caicedo, Garnacho; Joao Pedro, Neto, Delap.
Burnley: Dúbravka; Walker, Esteve, Tuanzebe, Hartman; Florentino, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Tchaouna, Flemming.
Chelsea vs Burnley: últimos resultados
Chelsea
- Chelsea 3-0 Wolverhampton
- Qarabag 2-2 Chelsea
- Tottenham 0-1 Chelsea
Burnley
- West Ham 3-2 Burnley
- Burnley 0-2 Arsenal
- Wolverhampton 2-3 Burnley