Premier League: Por la fecha 12 se enfrentarán Burnley y Chelsea

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Chelsea, que se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 07:30 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Peter Bankes.

Chelsea y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 22 de noviembre desde las 07:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 2 a 3 frente a West Ham United. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de un triunfo 3 a 0 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 3 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 3 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 4 Sunderland 19 11 5 4 2 4 17 Burnley 10 11 3 1 7 -8

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

