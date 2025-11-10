En su cumpleaños, Oliver Sonne explica a hinchas de Burnley sobre especial tatuaje dedicado al Perú [VIDEO]

Oliver Sonne, jugador de la Selección Peruana, reveló a los hinchas de Burnley de la Premier League el significado de sus tatuajes. Uno de ellos es el Escudo Nacional que lleva grabado en su brazo.

“Cada uno de mis tatuajes tiene un significado. Algunos me recuerdan a mi familia, otros a mis sueños o a los lugares donde he sido feliz. No me tatúo por moda, sino por lo que representan para mí”, aseguró Sonne, que cumplió 25 años.

A su vez, reveló que el especial tatuaje se lo hizo después de recibir su primera convocatoria en la Selección Peruana.

"El tatuaje del Perú representa lo que sentí cuando decidió jugar por la selección. Fue una decisión que vino del corazón, y quise tener algo permanente que me recordara ese momento tan importante en mi vida".

Entrevista al futbolista peruano Oliver Sonne. | Fuente: Burnley

Oliver Sonne, que cuenta con raíces peruanas por parte de su abuela Elsa Christensen, sostuvo que los tatuajes referentes a Perú le sirven para recordarle de donde viene. "El Perú me da fuerza. Es un símbolo, de compromiso y de respeto por la gente que me abrió las puertas de su país", comentó.

Quiere más experiencias con Perú

"He vivido cosas muy lindas con la selección y todavía quiero plasmar más momentos. Jugar en Perú, escuchar el himno y sentir el apoyo de la gente son sensaciones que no se olviden", culminó Sonne.

El futbolista nacido en la ciudad danesa de Herfolge no fue convocado para los amistosos ante Rusia y Chile a jugarse el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.