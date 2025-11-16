“Me arrepiento”: Pamela Franco explica por qué juró por su hija que no conocía a Christian Cueva

Pamela Franco explicó finalmente por qué juró por su hija, hace casi dos años, que no conocía a Christian Cueva. En una reveladora entrevista con Verónica Linares, la cantante aseguró que hoy se arrepiente de haber mencionado a su pequeña y recalcó que jamás imaginó que estaba siendo grabada por Pamela López.

La artista recordó que, cuando conversó con la esposa de Cueva, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, pues Christian Domínguez , su entonces pareja, había sido recientemente 'ampayado' siéndole infiel. Según relató, en ese contexto no estaba emocionalmente en condiciones de responder a las preguntas insistentes de López.

¿Por qué negó a Cueva?

“Yo recibo una llamada de una tercera persona, dos días después de que había pasado el desenlace con Domínguez, el ampay, el auto y todo eso”, contó en el pódcast La Linares. “Yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman casi de madrugada, y escuchaba que me decían si lo conocía... y yo atiné a decir: ‘Pregúntale a él’”.

Franco afirmó que, para ese momento, llevaba años sin tener contacto con el futbolista, por lo que —según dijo— no veía sentido en que López le exigiera respuestas. “Yo estaba pasando por mi problema. No tenía contacto con esa persona hacía casi cinco años. ¿Por qué tenía que decir si lo conozco? Me parecía innecesario”.

"No imaginé que me estaban grabando"

Pamela Franco también negó que haya pasado algún Año Nuevo con Christian Cueva, como insinuó Pamela López. Contó que, ante la insistencia y en medio de su angustia emocional, optó por jurar por su hija solo para que la conversación terminara.

“¿Por qué vino el juramento? Porque me comenzó a hablar de un Año Nuevo, de un mensaje que supuestamente había llegado, de que él había estado conmigo. Era mentira”, aseguró. “Equivocadamente, porque estaba mal, debí colgar y no seguir. Pero estaba sedada, quería estar tranquila, y en un momento le dije que no había pasado eso, lo que ella estaba afirmando. Solo quería que ya me cortara”.

Fue entonces cuando —según su testimonio— cometió el error que hoy lamenta. “Cometí el error de meter a mi hija, que es lo que más quiero. Me arrepiento. Nunca imaginé que me estaban grabando ni que todo iba a salir de esa manera. Mi cabeza estaba en otra cosa. En ese momento no tenía ninguna comunicación, vínculo ni nada con Cueva desde hacía años”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis