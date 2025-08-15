Felipe Vizeu se pronunció por primera vez tras fichaje por Sporting Cristal: "Un nuevo capítulo comienza ahora"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal ya tiene a su '9' para luchar por el Torneo Clausura: se trata del atacante brasileño Felipe Vizeu, que fue oficializado como el nuevo fichaje del equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori.

A través de sus redes sociales, Vizeu dio sus primeras impresiones respecto a la nueva etapa en su carrera, a los 28 años.

"Un nuevo capítulo, una nueva fase comienza ahora. Gracias, Dios, por cuidar tan bien de mí. Vamos juntos, Sporting Cristal", escribió el atacante en su cuenta de Instagram.

Vizeu, centrodelantero brasileño, con 1.84m. de estatura, es el nuevo atacante de Sporting Cristal, que buscaba reforzar ese puesto en su plantilla tras la marcha de Martín Cauteruccio al Bolívar boliviano.

Equipos de Felipe Vizeu

El último equipo en el que jugó Vizeu, que en el pasado fue convocado en la Selección de Brasil en la categoría Sub-20, fue el Club do Remo, originario de la ciudad brasileña de Belém.

También ha formado parte de los brasileños Gremio, Criciúma EC y el Atlético Goianiense, entre otros, el FC Sheriff Tiraspol moldavo, el Yokohama japonés y el Ajmat Grozni ruso.