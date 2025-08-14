Christian Cueva manda carta notarial a Pamela López para que se retracte sobre supuestas llamadas a Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que su todavía esposa afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido por el programa Ponte en la cola, precisa que Cueva le da a López un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho, caso contrario, se lee, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Noticia en desarrollo...