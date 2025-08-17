Últimas Noticias
Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 25 de la Liga Pro de Ecuador?

Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO | hora y canal LigaPro.
Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO | hora y canal LigaPro.
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la LigaPro de Ecuador que significará el regreso de Christian Cueva tras superar una lesión.

Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de agosto por la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador. El encuentro se disputará en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, desde las 3:30 p.m. hora ecuatoriana, y será transmitido EN DIRECTO por El Canal del Fútbol. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Christian Cueva y Alfonso Barco serían titulares en Emelec.

Técnico Universitario vs Emelec: ¿Cómo llega Christian Cueva a la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador?

Christian Cueva llegará al partido tras perderse los dos últimos cotejo por motivos de lesión. Antes de ello, desde su llegada, había participado en todos los cotejos posibles (siete de siete), con dos goles y dos asistencias.


¿Cuándo y dónde juegan Técnico Universitario vs Emelec en vivo por la fecha 25 de LigaPro de Ecuador?

El encuentro entre Técnico Universitario vs Emelec se jugará en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. El recinto tiene capacidad para 16 467 espectadores.

¿A qué hora juegan Técnico Universitario vs Emelec en vivo por la LigaPro de Ecuador?

  • En Perú, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 5:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Técnico Universitario vs Emelec comienza a las 2:30 p.m.  

¿Dónde ver el Técnico Universitario vs Emelec en vivo por TV y streaming?

El partido entre Técnico Universitario vs Emelec se podrá ver EN VIVO a través de El Canal del Fútbol. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Técnico Universitario vs Emelec: últimos resultados

Técnico Universitario

  • Mushuc Runa 0-1 Técnico Universitario
  • Técnico Universitario 3-1 Manta
  • Vinotinto 0-1 Técnico Universitario

Emelec

  • Libertad 1-2 Emelec
  • Emelec 1-1 Deportivo Cuenca
Video recomendado

Emelec Técnico Universitario Christian Cueva Alfonso Barco

