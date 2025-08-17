Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Tremenda celebración de Christian Cueva: Emelec anotó el 1-0 ante Técnico Universitario en el final

Así fue el tanto de Emelec
Así fue el tanto de Emelec | Fuente: Zapping TV
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Emelec, de Christian Cueva y Alfonso Barco, ganó con un tanto de Jaime Ayoví en el final del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Ayoví desniveló las acciones en el final para que Emelec derrote 1-0 a Técnico Universitario, en Ambato, por la fecha 25 de la Liga Pro de Ecuador. En el cuadro 'eléctrico' jugaron los peruanos Alfonso Barco y Christian Cueva, que ingresó en el segundo tiempo.

Emelec aprovechó la superioridad numérica en el campo de juego y su trabajo dio su fruto en el minuto 95: Romario Caicedo envió un centro y Ayoví de cabeza anotó, ante una mala salida de Yhonatann Yustiz.

Tras el esperado tanto, Ayoví recibió la felicitación de sus compañeros. En las imágenes se apreció el tremendo festejo de Cueva junto al experimentado delantero de 37 años.

Christian Cueva no ha jugado los últimos tres partidos de Emelec debido a una lesión. Y es que el popular 'Aladino' presentó un microdescargo en el isquiotibial, lo que lo alejó de los terrenos de juego.

Con este resultado, Emelec sumó 35 puntos, ocupa la novena posición y quedó a tres unidades de Orense, que ahora se sitúa en el último cupo de clasificación al hexagonal final.

Técnico Universitario vs Emelec: así arrancaron en partido

Técnico Universitario: Yhonatann Yustiz; Elvis Patta, Jordan Ponguillo, Roberto Luzárraga, Marlon Medranda, Miguel Perea;  Tomson Minda, Juan David Jiménez, Vicente Torres, Dixon Vera; Jean Carlos Blanco.

Emelec: Pedro Ortíz; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Diogo Bagüí, Luis Castillo; Sergio Quintero; Alexander González, Alfonso Barco, José Cevallos; José Cevallos y Maicon Solís.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Emelec Jaime Ayoví Videos más Vistos Videos

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA