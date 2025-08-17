Tremenda celebración de Christian Cueva: Emelec anotó el 1-0 ante Técnico Universitario en el final

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Ayoví desniveló las acciones en el final para que Emelec derrote 1-0 a Técnico Universitario, en Ambato, por la fecha 25 de la Liga Pro de Ecuador. En el cuadro 'eléctrico' jugaron los peruanos Alfonso Barco y Christian Cueva, que ingresó en el segundo tiempo.

Emelec aprovechó la superioridad numérica en el campo de juego y su trabajo dio su fruto en el minuto 95: Romario Caicedo envió un centro y Ayoví de cabeza anotó, ante una mala salida de Yhonatann Yustiz.

Tras el esperado tanto, Ayoví recibió la felicitación de sus compañeros. En las imágenes se apreció el tremendo festejo de Cueva junto al experimentado delantero de 37 años.

Christian Cueva no ha jugado los últimos tres partidos de Emelec debido a una lesión. Y es que el popular 'Aladino' presentó un microdescargo en el isquiotibial, lo que lo alejó de los terrenos de juego.

Con este resultado, Emelec sumó 35 puntos, ocupa la novena posición y quedó a tres unidades de Orense, que ahora se sitúa en el último cupo de clasificación al hexagonal final.

🔵⚡️ YA LO GANA EL ‘BOMBILLO’: Jaime Ayoví de cabeza anotó la primera del partido, ante una mala salida de Yhonatann Yustiz.#LigaEcuabet pic.twitter.com/FPlwpVD2Eh — Havoline Deportivo (@havolinedeport) August 17, 2025

Técnico Universitario vs Emelec: así arrancaron en partido

Técnico Universitario: Yhonatann Yustiz; Elvis Patta, Jordan Ponguillo, Roberto Luzárraga, Marlon Medranda, Miguel Perea; Tomson Minda, Juan David Jiménez, Vicente Torres, Dixon Vera; Jean Carlos Blanco.

Emelec: Pedro Ortíz; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Diogo Bagüí, Luis Castillo; Sergio Quintero; Alexander González, Alfonso Barco, José Cevallos; José Cevallos y Maicon Solís.