El volante de Santos Christian Cueva. | Fuente: Twitter

Luego de la goleada de Santos FC por 4-0 ante América-RN, el entrenador Jorge Sampaoli dio a conocer el motivo de no convocar al volante peruano Christian Cueva (27 años) para este partido.

El técnico argentino dijo que Cueva afirmó que se retrasó a los entrenamientos de Santos debido a un problema familiar. Sin embargo, ‘Aladino’ no fue considerado porque no tenía el descanso ideal para afrontar el mencionado partido.

“Lo más importante es el club, el respeto por el club es lo que más importa. Quien no respete, seguramente tendrá problemas. Él quería estar convocado, pero optamos por lo contrario. Pensamos que para el futuro Cueva será muy importante. Creo en él, creo que vale mucho para nuestro grupo”, afirmó Sampaoli.

Sampaoli también se refirió a los problemas de indisciplina de Cueva en su etapa en Sao Paulo. “Cuando dimos el ok para que Cueva venga a Santos, valoramos su capacidad como jugador de fútbol en la selección. Lo he enfrentado. Personalmente, no lo conozco muy bien. Es un jugador valioso para nosotros, por eso está aquí. No puedo juzgar por los acontecimientos anteriores que no conozco. Cueva dijo que tuvo un problema familiar y que no conseguía tomar el vuelo. Él tiene que ser un ejemplo para todos los jóvenes”, indicó Sampaoli.

De momento, no se sabe si Cueva será considerado para el duelo ante Corinthians por el Torneo Paulista. La cita será el domingo a las 2:00 p.m. (hora peruana).