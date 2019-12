Lo dijo todo: Christian Cueva se refirió a su futuro futbolístico en Santos | Fuente: Santos Prensa

Nadie duda del gran nivel futbolístico de Christian Cueva, quien ha tenido grandes participaciones con la Selección Peruana y fue pieza importante para la clasificación al mundial de Rusia. Sin embargo su llegada al Santos no fue la mejor decisión que tomó,debido a la falta de continuidad que tuvo. A pesar de ello 'Aladino' aclaró que aún le tiene respeto al club y aseguró que volverá al club para ganarse un puesto.

"Se me hace difícil hablar de otros clubes ya que le tengo mucho respeto a Santos. Regresaré para ganarme el puesto. Los primeros días de enero veremos qué sucede, por ahora todo lo está manejando mi representante, si en algún momento hay posibilidades de salir de Santos o seguir en el club", declaró Cueva para radio Ovación.

Por otro lado 'Aladino' reveló que tuvo contacto con gente de Rosario Central. "Se han abierto posibilidades por otro lado, conversé con la gente de Rosario Central, los escuché, pero habrá que esperar para ver qué sucede, tengo que volver a Brasil para hablar con el Presidente del club y ver qué piensan ellos", agregó.



Cueva además hizo un mea culpa por lo errores que cometió en el pasado. "Me siento feliz de que me tengan en cuenta en el fútbol, que sepan lo que uno pueda dar. Tengo que hacer un mea culpa de muchas cosas que he pasado en mi vida, errores que he cometido, eso te atrapa un poco y no te permite seguir adelante, pero esas cosas están resueltas", puntualizó.

Por último pìdió respeto para su familia ante declaraciones que se han hecho en us contra. "He cometido errores en mi vida por confusiones personales que he tenido. A mí me duele mucho que todas esas cosas que he cometido tengan que lastimar mucho a mi familia. Me comentan que sale a hablar tal o cual persona y estoy cansado de eso, quiero que termine esto y que se respete un poco a la familia, a mis hijos nada más", finalizó.