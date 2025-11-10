Christian Cueva no la pase bien en Ecuador: revelan discusión con compañero tras nueva derrota de Emelec

Christian Cueva en el ojo de la tormenta. Luego del encuentro entre Emelec vs Nacional por la LigaPro de Ecuador, el volante nacional tuvo una fuerte discusión con uno de sus compañeros de equipo, tanto así que otros jugadores tuvieron que intervenir para que no llegue a mayores.

De acuerdo con la transmisión oficial del encuentro, el popular Aladino le reclamó airadamente una jugada a Justin Cuero. Según comentó la periodista Johanna Calderón, quien estaba en el campo de juego, Romario Caicedo, uno de los jugadores más experimentados de Emelec, se acercó a separarlos para evitar inconvenientes.

Dada la información, ninguno de los jugadores implicados ni la institución se han pronunciado al respecto.

Salida de Christian Cueva de Emelec cada vez más cerca

Christian Cueva no viene atravesando un buen momento en Emelec. Luego de un buen inicio de campaña, el peruano empezó a bajar su nivel y los hinchas cuestionan su estado físico. Y si bien tiene contrato con el cuadro ecuatoriano hasta mediados del 2026, podría salir a fin de año de la institución.

Algunos medios indican que podría llegar a Universitario. De hecho, en tienda Crema no han descarto totalmente dicha opción. "El entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables", dijo Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, cuando fue consultado sobre Christian Cueva.