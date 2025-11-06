¿Jugará con la crema? José Carvallo opinó si Christian Cueva podría fichar por Universitario

Universitario de Deportes está cerca de festejar con sus hinchas el tricampeonato nacional cuando enfrente a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. En ese contexto, ya se habla de futuros fichajes en el cuadro crema y entre los rumores aparece Christian Cueva.

José Carvallo, campeón con Universitario en 2023, fue consultado sobre Cueva y la posibilidad que juegue el próximo año en el combinado crema dirigido por Jorge Fossati.

“No creo que Cueva vaya a la ‘U’, no encajaría en el sistema de Fossati. Te das cuenta los interiores cómo trabajan, Concha y Pérez Guedes son locomotoras, van y vienen, no lo veo a Cueva así”, explicó en Doble Punta.

Por este motivo, Carvallo cree que el mediocampista de 33 años no entraría en los planes del DT Fossati.

"Yo lo veo más del lado futbolístico. Cueva es un crack pero para este sistema no sé si encaje", concluyó.

Álvaro Barco sobre Christian Cueva

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre la posibilidad de incorporar a Christian Cueva al cuadro tricampeón.

En conversación con Tiempo Crema, el exfutbolista indicó que conoce a 'Aladino' desde que tiene 13 años, pero los temas de incorporaciones lo decidirá con el técnico Jorge Fossati. Sin embargo, les pidió a los hinchas de la 'U' estar tranquilos porque tomará "decisiones responsables".

"Mi relación con (Christian) Cueva es la mejor. Hoy, incluso, comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Cueva lo conozco desde que tiene entre 13 y 14 años, cuando lo llevamos al club", indicó al inicio.

"Pero, como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge (Fossati)... sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", complementó.