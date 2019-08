Christian Cueva llegó al Santos en la presente temporada | Fuente: EFE

El presidente del Santos, José Carlos Péres, habló sobre la situación actual de Christian Cueva e informó que hay interés de un club extranjero para hcerse con los servicios de ´Aladino´, ya que el entrenador Jorge Sampaoli no ha estado tomando en cuenta al peruano para los partidos del su equipo.

"Christian Cueva siempre tiene propuestas, es un jugador de nivel, hizo una hermosa Copa América y tenemos que llevarlo a un equipo extranjero. Como no está jugando, no está siendo elegido, obviamente es uno de los candidatos. Y está a la venta, no nos interesan los préstamos. Tiene una oferta que aún no ha cumplido lo que queremos. Es fuera de Brasil", declaró José Carlos Péres a la prensa brasileña.

Según los medios brasileños, existe una posibilidad que el 10 de la Selección Peruana tome vuelo rumbo a Francia, ya que el Metz, que juega en la primera divisón, se habría interesado por él. Sin embargo, no hay nada oficial hasta el momento.

Christian Cueva es prestado por Krasnodar al Santos hasta enero de 2020 con compra obligatoria de 7 millones de dólares, cantidad que recién comenzará a pagar a partir del próximo año en diferentes cuotas hasta el 2023.