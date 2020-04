Marcelo Medeiros, presidente de Internacional, junto a Paolo Guerrero | Fuente: Prensa Internacional

Internacional de Porto Alegre cuenta con una gran noticia. Marcelo Medeiros, presidente del club, anunció que superó el coronavirus, por lo que recibió el alta de los médicos donde cumplía con su aislamiento para retornar a su hogar.

El directivo fue diagnosticado como caso positivo del COVID-19 el pasado 15 de marzo y, según relató en una entrevista en Show dos Esportes, dejó de sentir los síntomas el domingo 29, por lo que dos días después recibió la noticia que aguardaba.

“Quisiera agradecer todas las expresiones de apoyo, solidaridad y afecto que recibí. Me retiré a un departamento que tengo de mis días solteros. Me aislé y preservé a mi familia. No pensé que pudiera ser positivo con el coronavirus. Fueron 16 días enfrentando algo muy difícil. Tenía fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza, sudor y cambios de temperatura. Necesitamos entender que el momento es grave y la enfermedad es muy complicada si no estás preparado”, contó Medeiros.

Ya bajo su gestión en la presidencia de Internacional, el elenco de Porto Alegre realizó el fichaje de Paolo Guerrero en 2019, que debutaría en abril de aquel año. El rendimiento mostrado por el capitán de la Selección Peruana llevó a Medeiros a extender el contrato del delantero, que seguirá defendiendo al cuadro ‘colorado’ hasta diciembre de 2021.