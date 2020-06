Roberto Siucho arribó a China para sumarse a los trabajos del Shanghái Shenxin | Fuente: Instagram

Cuando el coronavirus en China empezó a cobrar víctimas masivamente, el volante peruano Roberto Siucho decidió volver al Perú hasta que el fútbol vuelva a disputarse con normalidad en dicho país.

Tras pasar la cuarentena en Lima, el exjugador de Universitario de Deportes, Siucho viajó a China, para retornar a los trabajos con su club, Shanghái Shenxin, de la segunda división, que se alista para la reanudación del campeonato después de declarar que el gigante asiático ha controlado el coronavirus.

Al llegar a China, el futbolista de 23 años no dudó en compartir una peculiar foto antes de bajar del avión, para compartirlos a través de su cuenta de Instagram. La foto fue acompañara de un mensaje de aliento a los hinchas y peruanos, ante la incertidumbre en la que se se encuentra el país a causa del coronavirus.

“Llegué a China. ¡Gracias a todos por los mensajes deseándome lo mejor! Desde ya estoy extrañando a mi familia, enamorada y a mis mejores amigos. Extraño Perú, sobre todo como era antes, pero estoy seguro que pronto pasará todo y aprenderemos a valorar muchas cosas de las cuales no las hicimos. Be habby and stay strong”, publicó.

Xio Taotao, como se llama en dicho país, deberá quedarse en cuarentena al menos 14 días, para descartar que tenga el virus en su organismo ya que viene de Perú, el segundo país más golpeado en Sudamérica.

La última vez que se le vio en público fue cuando estuvo en el estadio Monumental en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el pasado 8 de marzo, días después que fútbol peruano parase por la enfermedad.