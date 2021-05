Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul. | Fuente: Cruz Azul

En un emocionante partido, Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca y consiguió la clasificación a las semifinales de la Liga MX. Uno de los más felicitados fue el entrenador de la 'Máquina Cementera', el peruano Juan Reynoso.

Juan Reynoso se siente tranquilo por el carácter que demostraron sus jugadores en el Estadio Azteca. "Terminamos calientes el miércoles (en el partido de ida de los cuartos de final), los muchachos ya queriendo jugar la vuelta y me deja tranquilo porque hoy lo reafirmaron, no es fácil guardar la calma, es más fácil precipitarse y tomar malas decisiones", explicó.



"El equipo fue a buscar el resultado, lo peleó y lo encontró, eso simboliza todo ese esfuerzo y estos días adrenalina pura, que lo terminaron no solo los once titulares sino los cinco que entraron de cambio y el resto que no pudo entrar", añadió.



El estratega nacional señaló que en la interna de Cruz Azul se celebró con calma este buen resultado debido que el objetivo es el título. "Quiero agradecer y felicitar el esfuerzo de los chicos, no fue una eliminatoria fácil. Hoy tuvimos un buen primer tiempo pero no pudimos ampliar el marcador, en el segundo lo hicimos con el corazón que siempre es importante tener y reflejar en la cancha", comentó.



Reynoso, de 51 años, también felicitó a Toluca. "Hubiéramos querido resolver la eliminatoria de otra forma, pero el Toluca jugó a tope. Felicité a Hernán porque esta serie estaba para cualquiera de los dos equipos, ellos estuvieron cerca de hacer el segundo, es parte del juego", finalizó.

(Con información de EFE)

SE ACABÓOOOOOOOOOOOOOO



VAMOOOOOOOOOOOOOOS pic.twitter.com/0hSX96uyYp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 16, 2021





NUESTROS PODCAST

A medida que la vacunación avanza en numerosos países, muchas personas también se preguntan en qué pueden cambiar sus vidas luego de recibir las inmunizaciones. El Dr. Elmer Huerta da cuenta de qué debemos tener en cuenta al momento de ser vacunados