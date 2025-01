¿Diego Romero tuvo una oferta de Alianza Lima? Esto respondió el actual arquero de Banfield

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Romero cumplió su primer gran sueño: jugar en el extranjero. Para esta temporada, el arquero fichó por Banfield de Liga Profesional Argentina, equipo que tiene altas expectativas con el peruano. Pero, ¿pudo ir a préstamo a un equipo de la Liga1 Te Apuesto?

En conversación con L1 Radio, el portero de 23 años indicó que Jean Ferrari le aseguró que solo a salir del equipo si llegaba a una oferta del exterior y que "ni loco" lo prestaba a la liga local.

"Si llegaron, creo que no se me iba a dar porque Jean habló conmigo directamente y me dijo que si había un préstamo, iba a ser fuera, que ni loco iba a préstamo a la liga local", aseguró Romero.

Diego Romero EN VIVO desde Argentina: "Jan me dijo que ni loco me prestaba en el fútbol peruano. Nunca se dio, ni nunca me enteré de nada de Alianza Lima. Creo que hubiera sido complicado aceptar si se daba"#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/YUNlk3RiDc — L1 MAX (@L1MAX_) January 16, 2025

¿Alianza Lima fue una posibilidad?

Luego, al ser consultado sobre si escuchó sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima, que en ese momento buscaba arquero, dijo que nunca se enteró de una propuesta y, si hubiera llegado, habría sido complicado tomarla.

"No, nunca llegó, nunca estuvo o quizás nunca me enteré para generar ningún tipo de polémica, pero yo siento que no llegó ninguna oferta y solo quedó ahí", indicó al inicio.

"Siento que hubiera sido complicado porque veníamos de hacer bicampeones con la 'U'. Siento que hubiera sido una toma de decisión muy complicada, muy difícil y quedar mal con la hinchada y creo que no era lo adecuado", complementó.