Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Erick Noriega tras su buen debut en Gremio: "Vamos a hacer historia" [VIDEO]

Erick Noriega destacó en su debut en Gremio como titular
Erick Noriega destacó en su debut en Gremio como titular | Fuente: X | Fotógrafo: @Gremio / Lucas Uebel
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Erick Noriega fue titular en el empate entre Gremio vs Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inicio auspicioso. Erick Noriega debutó —y por todo lo alto— en el empate 1-1 de Gremio vs Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao.

El ex Alianza Lima jugó como central y tuvo una gran actuación. De hecho, la prensa brasileña lo colocó en el podio del cotejo junto al arquero Tiago Volpi, quien anotó el gol del empate.

Tras el empate, el Samurai indicó que lograron un empate en una plaza complicada y van a seguir trabajando para hacer historia.

"Feliz. Sabíamos que iba a ser un juego difícil. Conseguimos ganar un punto fuera de casa. Ahora tenemos que continuar trabajando y vamos a hacer historia. Vamos, Gremio. Grande, Tricolor", indicó Noriega para las redes sociales del Gremio.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Empate con sabor a triunfo de Gremio

En un partidazo de Erick NoriegaGremio igualó 1-1 con Flamengo, en el Maracaná, por la fecha 22 del Brasileirao. Giorgian De Arrascaeta anotó para el local, mientras que Tiago Volpi igualó para la visita. 

El primer tiempo fue todo para el local. Apenas a los 22 segundo, Nicolás de la Cruz se encontró con un balón al borde del área, pero su remate se perdió muy arriba del arco de Volpi.

Recién a los 13 minutos, Gremio se acercó con peligro con un disparo desde fuera del área de Noriega que se perdió muy alto. Tras ello, todo volvió a ser del 'Fla'. De hecho, la más clara lo tuvo a los 43', cuando Pedro practicó una chalaca dentro del área que Noriega sacó en la línea.

Ya en el segundo tiempo, Flamengo llevó al marcador todas sus jugadas. A los 52', De Arrascaeta jugó en pared con Pedro y, de un derechazo bien colocado, anotó el 1-0.

Cuando parecía que iba a llegar el segundo para los locales, una mano dentro del área le dio la oportunidad a Volpi de anotar el 1-1 con el que terminó el encuentro.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Erick Noriega Gremio Flamengo Brasileirao

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA