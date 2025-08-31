Erick Noriega tras su buen debut en Gremio: "Vamos a hacer historia" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inicio auspicioso. Erick Noriega debutó —y por todo lo alto— en el empate 1-1 de Gremio vs Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao.

El ex Alianza Lima jugó como central y tuvo una gran actuación. De hecho, la prensa brasileña lo colocó en el podio del cotejo junto al arquero Tiago Volpi, quien anotó el gol del empate.

Tras el empate, el Samurai indicó que lograron un empate en una plaza complicada y van a seguir trabajando para hacer historia.

"Feliz. Sabíamos que iba a ser un juego difícil. Conseguimos ganar un punto fuera de casa. Ahora tenemos que continuar trabajando y vamos a hacer historia. Vamos, Gremio. Grande, Tricolor", indicó Noriega para las redes sociales del Gremio.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Empate con sabor a triunfo de Gremio

En un partidazo de Erick Noriega, Gremio igualó 1-1 con Flamengo, en el Maracaná, por la fecha 22 del Brasileirao. Giorgian De Arrascaeta anotó para el local, mientras que Tiago Volpi igualó para la visita.

El primer tiempo fue todo para el local. Apenas a los 22 segundo, Nicolás de la Cruz se encontró con un balón al borde del área, pero su remate se perdió muy arriba del arco de Volpi.

Recién a los 13 minutos, Gremio se acercó con peligro con un disparo desde fuera del área de Noriega que se perdió muy alto. Tras ello, todo volvió a ser del 'Fla'. De hecho, la más clara lo tuvo a los 43', cuando Pedro practicó una chalaca dentro del área que Noriega sacó en la línea.

Ya en el segundo tiempo, Flamengo llevó al marcador todas sus jugadas. A los 52', De Arrascaeta jugó en pared con Pedro y, de un derechazo bien colocado, anotó el 1-0.

Cuando parecía que iba a llegar el segundo para los locales, una mano dentro del área le dio la oportunidad a Volpi de anotar el 1-1 con el que terminó el encuentro.