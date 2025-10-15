Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Asistente del FC Nuremberg confirma que Fabio Gruber está "ilusionado y entusiasmado" ante la opción de jugar por Perú

Gruber se reunirá con la Selección Peruana.
Gruber se reunirá con la Selección Peruana. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: 1_fc_nuernberg
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Javier Pinola, asistente del FC Nuremberg, aseguró Fabio Gruber tiene la calidad para brillar en la Bundesliga y contó que el defensa se encuentra entusiasmado de vestir los colores de la Selección Peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo ve cerca de Perú. Javier Pinola, asistente del Nuremberg, aseguró que Fabio Gruber se encuentra ilusionado y entusiasmado ante la posibilidad de vestir los colores de la Selección Peruana.

En conversación con Denganche, el exfutbolista argentino indicó que el central de raíces peruanas le confirmó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con él y que pronto mantendrán una reunión.

"Es un chico muy preparado, y está muy ilusionado y entusiasmado si es que se le da la posibilidad. Siempre hemos hablado y le he preguntado si ha tenido algún contacto de alguien de la Federación, me dijo que en algún momento lo había tenido hace un tiempo", dijo en un inicio.

"Hoy charlé un poco para saber si era real o no lo que se comentaba. Me dijo que estaba esperando, que le habían preguntado por su situación y mucho más no me dijo", complementó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Fabio Gruber tiene posibilidades de brillar en la Bundesliga

Por otro lado, Pinola indicó que Gruber es un "jugador que le encanta" y que se ganó a pulso su titularato en Nuremberg. Por ello, cree que brillará cuando esté en la Bundesliga.

"Totalmente. Es un jugador que me encanta, que se ha ganado el puesto a base de sus actuaciones, entrenamientos. Le tocó esperar cuando había llegado, acostumbrarse a otro ritmo que era la Segunda División, y cuando le tocó la oportunidad, lo aprovechó y se aferró al puesto. Se lo ganó en buena ley, no le hemos regalado nada y ahí está defendiendo su posición en la cancha", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Javier Pinola Nuremberg Fabio Gruber

RPP TV

En Vivo

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA