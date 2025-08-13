Últimas Noticias
"Perú presente": Bayern Munich felicitó a Felipe Chávez tras debut en el primer equipo

Felipe Chávez en el Bayern vs Grasshopper. Jugó con Harry Lane y Luis Díaz.
Felipe Chávez en el Bayern vs Grasshopper. Jugó con Harry Lane y Luis Díaz. | Fuente: Bayern Munich
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El volante peruano Felipe Chávez jugó con Harry Kane y Luis Díaz en el triunfo de Bayern Munich ante Grasshopper.

Bayern Munich ganó 2-1 a Grasshopper en su visita en el Estadio Letzigrund de Zúrich. El equipo alemán contó con el peruano Felipe Chávez en el amistoso internacional de preparación de cara a la Supercopa de Alemania contra Stuttgart.

Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare anotaron los goles del equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, quien apostó por Felipe Chávez como inicialista en su primer partido como jugador en el poderoso equipo de Europa.

A través de sus redes sociales, Bayern felicitó al mediocampista que nació hace 18 años en Augsburgo, Alemania, en 2007, pero que tiene ascendencia peruana gracias a su padre.

"¡Perú está presente!", aseguró el club alemán que agregó que "felicitamos a Felipe Chávez por su debut con el primer equipo".

Chávez destacó en la Bayern Munich Sub 19 antes de llegar a la élite de Bayern, donde jugó con estrellas mundiales como el inglés Harry Kane, el colombiano Luis Díaz y el alemán Joshua Kimmich.

Once de Bayern Munich

El once inicial de Bayern fue con: Urbig - Boey (62´, Laimer), Santos (62´, Upamecano), Minjae (62´, Tah), Dalpiaz (62´, Stanišić) - Bischof (62´, Kimmich), Chávez (62´, Goretzka) - Karl (62´, Díaz), Guerreiro (62´, Kane), Gnabry (32´, Mike - 62´, Olise) - Kusi-Asare.

No jugó por Perú en el Sudamericano Sub 20

El mediocampista Felipe Chávez, quien integra las filas del Bayern Munich, no entró a la lista de convocados para el último Sudamericano Sub-20 2025. No fue considerado por decisión del entonces entrenador, José Guillermo 'Chemo' del Solar.

“Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub-20, es Sub-18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano”, fue la explicación que dio ‘Chemo’ en su momento.

Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers
Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers | Fuente: Bayern Munich

