Sueña con jugar la Bundesliga: Felipe Chávez debutó siendo titular con el primer equipo del Bayern Munich

Felipe Chávez no fue considerado por Perú para el Sudamericano Sub 20 del 2025
Felipe Chávez no fue considerado por Perú para el Sudamericano Sub 20 del 2025 | Fuente: Bayern Munich
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

"Hoy volvemos a tener a un peruano en nuestro once", resaltó el Bayern Munich. "El mediocampista peruano Felipe Chávez fue titular en el triunfo sobre el Grasshopper en el cierre de la pretemporada de los 'bávaros'.

Día inolvidable. El mediocampista peruano Felipe Chávez tuvo este martes su debut con el primer equipo del Bayern Munich, en el partido amistoso contra el Grasshopper que puso punto final a la pretemporada de los ‘bávaros’ antes del arranque de la Bundesliga 2025-26.

El técnico Vincent Kompany apostó por ver en acción a futbolista jóvenes que han entrenado con el plantel principal más otros elementos que no tuvieron mucha acción en la pretemporada. Así, Felipe Chávez entró once titular contra el Grasshopper, compartiendo en la alineación como Serge Gnabry o Raphael Guerreiro.

Chávez jugó como centrocampista y se mantuvo en el campo hasta los 62’, cuando dejó su lugar a Leon Goretzka. El triunfo fue para el Bayern Munich por 2-1.

El debut de Felipe Chávez en Bayern Munich

El jugador de 18 años participó en el segundo gol de los alemanes, convertido por Kusi-Asare. Tras recibir el balón, habilitó en el sector derecho a Lennart Karl, quien dio la asistencia para el tanto.

Felipe Chávez realizó la pretemporada junto al equipo principal del Bayern, estando en la banca de suplentes en los amistosos contra Lyon y Tottenham, donde no llegó a ingresar.

Chávez, en principio, tiene ficha en la reserva del cuadro ‘bávaro’, aunque es seguido de cerca por Vicent Kompany. Con el elenco Sub 23 tuvo activa participación, sumando goles y también en la UEFA Youth League.

Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers
Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers | Fuente: Bayern TV

¿Quién es Felipe Chávez?

Felipe Chávez es un futbolista germano-peruano que nació en la ciudad de Augsburgo, en abril del 2007. Su madre es alemana y su padre tiene nacionalidad peruana, lo que le brinda la opción de jugar por la Selección Peruana.

En 2019, llegó a la academia juvenil del Bayern Munich y tres años después fue citado a la Sub-15 de Alemania. No obstante, posteriormente eligió representar a Perú en el Sudamericano Sub-17 que se realizó en 2023.

Felipe Chávez jugó algunos amistosos con el plantel Sub-20 preparándose para el Sudamericano de este año, como los cotejos en Lima ante Ecuador en los que Perú registró dos empates; sin embargo, no entró en la convocatoria final para el torneo por decisión del entonces técnico de la Sub 20, José del Solar, quien consieró que había otros jugadores "mejor preparados" por edad para la competencia.

