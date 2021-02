Benevento visita a Bolonia por la jornada 22 de la Serie A | Fuente: EFE | Fotógrafo: MARIO TADDEO

Benevento vs. Bologna se enfrentan este viernes 12 de febrero en el Renato Dall'Ara por la vigesimosegunda fecha de la Serie A. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 2:45 p.m. (hora peruana / 4:45 p.m. de Argentina) y será transmitido por FOX Sports Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

La nueva jornada del Calcio italiano rompe fuegos este viernes, con la visita del ascendido Benevento a casa del Bologna, dos elencos con el mismo puntaje (23) en la clasificación.

El cuadro a cargo de Filippo Inzaghi lleva cinco partidos consecutivos sin poder ganar, hecho que los alejó más de los puestos europeos y empiezan a complicarse con el descenso. Para este duelo está en la convocatoria el delantero peruano Gianluca Lapadula, quien trabajó durante la semana como el único punta en el esquema titular. No obstante, existe la posibilidad que el compromiso marque el debut de Adolfo Gaich, el joven punta argentino que llegó a préstamo antes del cierre del libro de pases.

“Inzaghi me dijo que podía equivocarse con defensores, pero con un nueve no. El profesor me pide más o menos lo mismo que cuando jugaba él, determinación", dijo el futbolista de 21 años en su presentación.

Gaich competirá con Lapadula por un puesto como '9' titular, ya que el 'Pippo' no ha optado a lo largo de la temporada jugar con dos delanteros con características similares. Por ahora, la confianza está puesta sobre el integrante de la Selección Peruana, quien registra cuatro tantos en la actual Serie A.

ALINEACIONES PROBABLES:

Bologna: Lukasz Skorupski; Takehiro Tomiyasu, Danilo, Adama Soumaro, Mitchell Dijks; Nicolás Domínguez, Jerdy Schouten, Andreas Skov Olsen, Roberto Soriano, Nicola Sansone; Musa Barrow.

Benevento: Lorenzo Montipo; Fabio Depaoli, Luca Caldiora, Kamil Glik, Federico Barba; Nicolas Viola, Pasquale Schiattarella, Perparim Hetemaj; Roberto Insigne, Gianluca Caprari, Gianluca Lapadula.