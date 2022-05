Caserta sobre abrazo con Lapadula: "Es una demostración de que no hay nada entre nosotros" | Fuente: Benevento | Fotógrafo: Mario Taddeo

Gianluca Lapadula se convirtió, otra vez, en el jugador clave para Benevento. Cuando el empate en casa parecía sentenciado, el ‘Bambino’ apareció para darle la victoria a su escuadra ante Pisa en la semifinal ida de los playoffs de ascenso de la Serie B.

El agónico gol de Gianluca Lapadula provocó la ovación de los aficionados y también el reconocimiento del entrenador Fabio Caserta para todo su elenco.

“Estamos contentos, porque ganar siempre es bueno. Hemos sacado un resultado muy importante, pero ahora hay que recuperar energía física y mental de cara a la vuelta. Estoy contento porque ganar era vital”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Gianluca Lapadula fue cambiado antes del final del partido y recibió los aplausos en el Ciro Vigorito. Una decisión que Caserta resolvió tras el tanto del integrante de la Selección Peruana.

“No quería cambiar a Lapadula antes de su gol. Después, con la ventaja, decidí hacer la variante. Ganar es bueno, aunque también tenemos que pensar en la vuelta. En este partido, no debíamos pensar que un empate era suficiente”, mencionó.

El abrazo de Gianluca Lapadula y Fabio Caserta

Abrazo entre Gianluca Lapadula y Fabio Caserta tras victoria de Benevento ante Pisa | Fuente: Sky Sport

Gianluca Lapadula y Fabio Caserta estuvieron señalados, desde el comienzo del 2022, por posiciones divididas ante la opción que apareció para el delantero de salir de Benevento. El ‘9’ estuvo mucho tiempo sin jugar, pero reapareció como titular y convirtió por tercera ocasión consecutiva.

Cuando le marcó a Pisa su decimotercer tanto de la temporada y tras el final del compromiso, Gianluca Lapadula se encontró con Fabio Caserta, con quien se dio un abrazo. El técnico resaltó el gesto como prueba de que no existe una relación rota entre ambos.

“Nos abrazamos así porque con todo lo dicho, no fueron buenos momentos, y es una demostración de que no hay nada entre nosotros. En mi opinión, se había equivocado en enero al expresar de esa manera su deseo de irse por motivos personales”, detalló.

“Se equivocó, luego discutió, habló con el club, y todo esto de volver al primer equipo, pero no poder contar con él, no fue un factor positivo ni para mí ni para el club ni para el propio jugador. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el presente, no en el pasado: hemos dado un paso más y no quiero parar”, añadió Fabio Caserta.

A pesar del tiempo sin jugar, Gianluca Lapadula se mantuvo como goleador del Benevento. En racha de conquistas, el ‘9’ volverá a comandar el ataque el sábado ante Pisa para buscar el acceso a la final de los playoffs de la Serie B.





