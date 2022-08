Gianluca Lapadula jugará en la temporada 2022-2023 en Cagliari de Italia | Fuente: Cagliari

Gianluca Lapadula ya se encuentra preparado para afrontar una nueva temporada en el fútbol italiano. Tras dos años positivos a nivel personal en Benevento, el delantero ítalo-peruano formará parte del Cagliari, elenco tradicional en el Calcio que afrontará en esta campaña la Serie B.

Siendo Gianluca Lapadula un delantero con experiencia en los torneos de ascenso, además de ser pedido por el técnico Fabio Liverani, quien lo dirigió en Lecce, el atacante estampó su firma por el Cagliari con el objetivo de devolverlo a la Serie A.

La adaptación del integrante de la Selección Peruana fue rápida, pues a pesar de haberse integrado al plantel con la pretemporada ya iniciada, en su primer amistoso (ante Leeds United) convirtió un tanto.

La fase de preparación finalizó en Cagliari y la temporada de manera oficial está por comenzar. Así, el club reveló los dorsales que vestirán los elementos del primer equipo, destacando la asignación para el ‘Bambino’: Gianluca Lapadula portará el número 9.

Gianluca Lapadula será el 9 del Cagliari

Gianluca Lapadula jugará con el dorsal '9' en Cagliari | Fuente: Cagliari

En el partido contra Leeds, Gianluca Lapadula ingresó en el segundo tiempo llevando el número 37 en la espalda. Finalmente vestirá el dorsal que le ha caracterizado en su trayectoria. El ‘9’ estaba disponible tras la salida del senegalés Keita Baldé.

Así, con su dorsal confirmado, Gianluca Lapadula se prepara para el debut oficial con Cagliari. El ‘Bambino’ fue convocado para afrontar el viernes 5 de agosto (10:45 a.m. hora peruana) la ronda de 64 de la Copa Italia. Su equipo medirá fuerzas con el Perugia, uno de sus rivales en la próxima campaña de la Serie B.

El duelo será a una sola ronda y Cagliari será local, por lo que espera lograr la victoria para continuar compitiendo en dos torneos en el fútbol italiano. Tras ello seguirá el primer partido de la Serie B, en la que Cagliari visitará a Como el sábado 13 de agosto.

Así fue el primer gol de Gianluca Lapadula con el Cagliari | Fuente: Cagliari

Reynoso contempla a Lapadula en la Selección Peruana

Gianluca Lapadula es también un elemento importante en la Selección Peruana, la que ya comenzó un nuevo ciclo con Juan Reynoso como entrenador. En su presentación, el técnico destacó las cualidades del ‘9’, calificándolo como un “ganador”.

"Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia. Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea", señaló Juan Reynoso.





