Gianluca Lapadula no será opción ante Monza, este jueves a las 2:30 pm. de Perú.

Problemas en Benevento. Luego de que se conociese la lista de convocados sin Gianluca Lapadula para el partido ante Monza, por la fecha 18 de la Serie B, el entrenador del equipo manifestó, en conferencia de prensa, que la ausencia del delantero se debía a un pedido expreso del jugador.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me manifestó su deseo de no seguir jugando en el Benevento," dijo Fabio Casera, inicialmente. "Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que hubiera preferido no salir al campo contra el Monza (...) Respeto las elecciones de todos, incluso cuando no las comparto”, agregó.

El tema, sin embargo, no quedó ahí. Horas después, mediante un comunicado, el abogado del ítaloperuano, Pablo Rodella, no solo desestimó la versión del estratega, sino que además manifestó la sorpresa con la que tomó 'Lapa' las palabras de su entrenador.

A continuación, el comunicado del representante legal de Gianluca Lapadula:

“Con referencia a las declaraciones hechas hoy por el Sr. Fabio Caserta, según las cuales Gianluca Lapadula supuestamente quería irse de Benevento y no quería jugar contra Monza ya, tenemos la intención de especificar lo siguiente.

- La posibilidad de un “divorcio” de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado pero luego, de acuerdo con la Compañía que nunca ha rehuido esta eventualidad pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno. Es por tanto probable, a la luz de sus declaraciones de hoy, que el señor Caserta no ha sido informado de esta circunstancia”, manifestó el abogado Pablo Rodella en un comunicado.

Quedan los 10 goles marcados en lo que va de Campeonato que, realmente, lo dicen todo sobre la profesionalidad, el rendimiento y el apego de Lapadula a la camiseta del Benevento.

- Mi cliente también niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado -y ayer también, a través de mensajes escritos a los socios del Club- que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia. Es por estos motivos, pues, que reconoció con asombro y desconcierto la no convocatoria para el partido de mañana ante el Monza”.

¿Nuevo destino?

Dejar ir a Gianluca Lapadula será difícil para Benevento ya que se ha convertido en el jugador más influyente en su camino por volver a la primera división italiana. Apenas en este torneo lleva anotando diez goles y es el artillero del equipo.

El atacante de la Selección Peruana es pretendido por tres equipos de la Serie A italiana. Según pudo conocer RPP, Gianluca Lapadula despertó nuevamente el interés concreto del Cagliari, Bologna y Torino. En esta oportunidad, con el mercado de fichajes activo en Europa, las posibilidades de salir del delantero son altas.

