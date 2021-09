Carlos Zambrano | Fuente: Boca Juniors

Hace unos días se dio a conocer que Carlos Zambrano, defensor central peruano de Boca Juniors, sufrió una herida en el rostro a causa de un corte entre el pómulo y la ceja izquierda que requería la colocación de quince puntos en la zona afectada.

Tras haber estado en recuperación, este lunes el 'Kaiser' se reincorporó a los entrenamientos del cuadro xeneize y la cicatriz del futbolista en el rostro llamó la atención de los hinchas luego de que el se publicaran imágenes de los trabajos del primer equipo.

La impactante imagen muestra a Carlos Zambrano con una especie de parche de cicatrización que abarca toda la zona del pómulo izquierdo, herida que además de larga parecer ser también bastante profunda.

Cabe recordar que el defensor central peruano se causó esta herida al chocar con Sandez y por esa razón no pudo entrenar con normalidad en los últimos días. De hecho, el actual entrenador Sebastián Battaglia no lo ha considerado para el compromiso ante Defensa y Justicia de este martes.

No está en Selección Peruana

Zambrano, exjugador del Schalke 04 y Dinamo de Kiev, no fue convocado a la Selección Peruana a la Copa América 2021 ni a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El seleccionador Ricardo Gareca no lo descartó para futuras convocatorias. "No se ha roto nada, no me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. En seis años que llevo al frente de la selección no lo he hecho", dijo.