Orlando City va con todo: Gallese y la superioridad de su equipo en la previa ante Inter Miami por Leagues Cup

Partido clave. Este miércoles, Inter Miami recibe a Orlando City en el marco de una de las llaves semifinales de la Leagues Cup 2025.

Este duelo de Inter Miami frente a Orlando City, en donde estará de titular el portero peruano Pedro Gallese, se jugará en el Chase Stadium, casa de las populares 'Garzas'. Como antecedente, el cuadro que viste con indumentaria morada tiene superioridad en lo que va de temporada y el cartel de favorito para imponerse fuera de casa en esta ocasión.

Por ejemplo, el pasado 18 de mayo, Orlando jugó de visitante contra el club rosa por la Major League Soccer (MLS) y se impuso con un claro 3-0.

Los números de los últimos partidos entre Orlando City e Inter Miami.Fuente: MLS

Se viene el Orlando City vs Inter Miami

En aquella ocasión, los dirigidos por Óscar Pareja ganaron gracias a los goles de Luis Muriel, Marco Pasalic y Dagur Dan Porhallsson.

Posteriormente, otra vez por la MLS, los dos conjuntos se vieron la cara el 10 de agosto. En aquella ocasión, el partido se jugó en el Inter&Co Stadium.

Allí, nuevamente Orlando City se impuso con autoridad con un contundente 4-1 a su favor. Luis Muriel (doblete), Martín Ojeda y Marco Pasalic fueron los autores de la victoria, mientras que Yannick Bright firmó el empate. En este duelo no estuvo Lionel Messi por lesión.

En tanto, en la previa, el conjunto de Orlando viene de perder 5-1 contra su par de Nashville SC, mientras que los de la ciudad de Miami igualaron a uno con el DC United.

Alineaciones posibles del Inter Miami contra Orlando City

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia y Luis Suárez.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith, Marco Pasalic; Martín Ojeda; Iván Angulo y Luis Muriel.